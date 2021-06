Am Anglerheim am Kleinspeicher in Burkhardtroda beraten Mitglieder des Angelvereins, Ortsteilbürgermeister Uwe Rodeck (links), Anja Müller als Vorsitzende des Petitionsausschusses des Landtages (Mitte), Landtagsabgeordneter Sascha Bilay (2.v.r.) und Gerstungens Bürgermeisterin Sylvia Hartung über die Zukunft der abgelassenen Gewässers.