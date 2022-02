Klettern und Hangeln unter freiem Himmel in Eisenach

Eisenach. An der Wartburgschule in Eisenach entsteht eine Calisthenics-Anlage. Dafür sind 21.000 Euro gesammelt worden.

Mit einem Spatenstich starteten sechs Schüler der Klassenstufe 5 bis 10 der Wartburgschule Eisenach am ersten Tag der Winterferien pünktlich 8 Uhr mit dem Bau einer Calisthenics-Anlage. Auf dem Schulhof entsteht direkt neben dem Trampolin ein neuer Ort der Bewegung. Es handelt sich um ein großes Vorhaben, das die Schulgemeinschaft auf den Weg gebracht hat. Auf einer Fläche von 7 mal 12 Metern werden bestehende Elemente wie die Boulderwand sowie zwei Basketballanlagen um sportliche Betätigungsmöglichkeiten wie Sprossenwand, Hangelleiter und Stangen in verschiedenen Höhen und Positionen ergänzt, die Barren und Reck nachempfunden sind. Die Kosten betragen rund 21.000 Euro.

„Damit schaffen wir vielseitige Möglichkeiten für die Pausengestaltung und für die Nutzung im Sportunterricht“, betont Lehrerin Sindy Klose. Sie ergänzt, dass diese neuen Geräte außerdem wichtig für die Kinder und Jugendlichen sind, weil in den letzten beiden Schuljahren wegen der Corona-Pandemie deutlich gefehlt hat, sich mit Gleichaltrigen austoben und bewegen zu können. „Für eine Schule mit Sportprofilierung ist darüber hinaus die Suche nach neuen Trends ein Muss“, betont Klose.

TA-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein großer Dank seitens der Wartburgschule geht an die Firma Scotfit, die die verschiedenen Geräte in den Osterferien aufbauen wird. Zuvor müssen allerdings die notwendigen Bodenarbeiten erledigt werden. Hierfür konnte gemeinsam mit der Stadt Eisenach der Bauhof als Partner gewonnen werden. Bewusst werden sie für den Bau in zwei Etappen die Ferien nutzen, um den laufenden Schulbetrieb nicht zu beeinträchtigen. „Wir freuen uns, dass das terminlich geklappt hat und nun der Bagger rollt“, berichtet die Lehrerin. Mit Blick auf das Sportfest im Mai sei mit Spannung zu erwarten, wie das Klettern, Hangeln und Schwitzen unter freiem Himmel in den nächsten Wochen Formen annehme.