Klimaschutz-Demo in Eisenach

Der Einladung der im Vorjahr im Schatten der „Fridays for future“-Aktionen gegründeten Initiative „Eisenacher für Klimaschutz“ folgten am frühen Freitagabend knapp 100 Interessierte zu einer Klimaschutz-Kundgebung am weltweiten Aktionstag. Auf dem Lutherplatz sprachen unter anderem Clemens Roschka und Peter Schütz.