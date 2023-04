Klingende Residenzen: Romantik auf Thüringer Schlössern und Burgen

Wartburgkreis. Finale des Digitalprojekts „Klingende Thüringer Residenzen“ erreicht.

Das Digitalprojekt „Klingende Thüringer Residenzen“ des Barockorchesters Capella Jenensis ist finalisiert. Die dritte und letzte Filmreihe ging in den vorigen Wochen online. Hierbei wurden Musikfilme über die früheren Residenzen Schloss Friedenstein (Gotha), Schloss Ehrenstein (Ohrdruf) und Schloss Altenstein veröffentlicht. In einer früheren Staffel wurde im Schloss Wilhelmsthal gedreht. Den Abschluss bildet ein Film auf der Wartburg. Somit stehen 17 Musikfilme auf der Website www.klingende-residenzen.de.

In einer Dramaturgie aus Bildern, musikalischen Schätzen, eingespielt an deren Entstehungsort, und Interviews über Ort, Fürsten und die jeweiligen Hofkapellmeister entführen die Filme an die früheren Residenzen Thüringens.