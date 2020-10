Kollision mit Leitplanke bei Förtha

Am Dienstagabend ist eine 18-Jährige auf der B84 von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, war die junge Frau gegen 19 Uhr aus Förtha kommend in Richtung Eisenach unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Mercedes und kollidierte mit der rechten Leitplanke, wodurch sie schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Die 18-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Pkw entstand laut der Polizei ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

