Brigadegeneral Alexander Krone (Mitte) übergibt die Führung über die „Salzunger Grenadiere“ von Oberstleutnant Dominik Schellenberger an den neuen Bataillonskommandeur Oberstleutnant Jan Cihar (rechts).

Kommandeurswechsel in Bad Salzungen

Bad Salzungen. Oberstleutnant Jan Cihar übernimmt die Führung des Panzergrenadierbataillons 391. Zu der Einheit mit Schützenpanzern zählen rund 650 Soldaten.

Das Panzergrenadierbataillon 391 in Bad Salzungen hat einen neuen Kommandeur. Bei einem feierlichen Übergabeappell übergab der Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen“, Brigadegeneral Alexander Krone, am 29. September die Führung des Panzergrenadierbataillons von Oberstleutnant Dominik Schellenberger an den neuen Bataillonskommandeur der „Salzunger Grenadiere“ Oberstleutnant Jan Cihar.

Die Bundeswehr wechselt die Kommandeure ihrer Bataillone regelmäßig aus. Dominik Schellenberger übernahm das Bataillon im September 2021 und wechselt nun in die Personalführung der Bundeswehr nach Köln. Schellenberger wünscht sich, dass die enge Verbundenheit der Grenadiere zur Stadt Bad Salzungen und ihren Ortsteilen erhalten und weiter ausgebaut wird.

„Wir wollen mit unseren fünf Kompanien regelmäßig in allen fünf Partnergemeinden sowie in der Stadt Bad Salzungen vertreten sein“, sagte Oberstleutnant Dominik Schellenberger noch kürzlich bei einem Gelöbnis in Schweina. „Nur Tiefenort fehlt noch, da kommen wir aber spätestens 2024 hin.“

Das zur Panzergrenadierbrigade 37 gehörende Panzergrenadierbataillon 391 in der Kreisstadt des Wartburgkreises ist ein Kampftruppenbataillon, das mit seinen Grenadieren für die Landes- und Bündnisverteidigung und im In- und Ausland eingesetzt werden kann.

Mehr als hundert Soldaten aktuell in Litauen stationiert

Die Panzergrenadiere zählen zu den Kampftruppen des Heeres. Gemeinsam mit der Panzertruppe bilden sie einen Verbund. Ihr Hauptwaffensystem ist der Schützenpanzer. Das besondere Merkmal der Grenadiere ist der schnelle Wechsel der Kampfweise. Mit ihrem Schützenpanzer sind sie sehr beweglich. Ohne ihren Panzer kämpfen sie zu Fuß in unübersichtlichem und sehr engem Gelände. Im Frieden sichert das Bataillon durch Übung und Ausbildung seine Einsatzbereitschaft. 1991 wurde das Panzergrenadierbataillon 391 in Dienst gestellt. Das Bataillon mit fünf Kompanien hat rund 650 Angehörige.

Derzeit unterstützen rund 130 Soldaten des Salzunger Panzergrenadierbataillons noch bis Februar 2024 die Enhanced Forward Presence (EFP) als eine Art schnelle Eingreiftruppe die Nato in Litauen. „Sie sind während ihres Aufenthalt mit in die litauische Landesverteidigung eingebunden“, erläuterte der scheidende Kommandeur Schellenberger.