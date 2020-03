Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommt der Geldsegen für die Wartburgregion?

Passiert der von der CDU- und der FDP-Fraktion im Thüringer Landtag eingebrachte Gesetzentwurf zur kommunalen Investitionsoffensive für das Jahr 2020 nach Beratung im Kommunalausschuss am Freitagmorgen das Parlament in Erfurt, kann die Stadt Eisenach noch in diesem Jahr mit insgesamt 3,3 Millionen Euro an zusätzlichem Geld rechnen. Die Pauschale stammt aus Überschüssen vergangener Haushaltsjahre des Landes Thüringen.

Landtagsmitglied Sascha Bilay (Linke) aus Eisenach sagte vorab, dass Rot-Rot-Grün dem CDU-Vorschlag zustimmen werde. Im Gegenzug hofft der Linkspolitiker, dass auch der Gesetzesentwurf von Rot-Rot-Grün zur Investitionsoffensive der Kommunen auch in der parlamentarischen Mitte Zustimmung findet. Die Anträge beider politischen Lager werden in einem Paket beraten. „Unser Gesetzentwurf mit insgesamt 505 Millionen Euro reicht bis in das Jahr 2024“, sagt der Landtagsabgeordnete aus Eisenach. So könne die Wartburgstadt bis ins Jahr 2024 mit weiteren 5,5 Millionen Euro rechnen. „Diese Zuschüsse werden nicht von den Bedarfszuweisungen abgezogen, die die Stadt Eisenach erhält“, betont Sascha Bilay.

Aus dieser Investitionsoffensive des Landes Thüringen erhält der Wartburgkreis in diesen fünf Jahren insgesamt rund 15,8 Millionen Euro. Die gerade gebildete Einheitsgemeinde Stadt Amt Creuzburg kann sich so auf insgesamt 737.000 Euro, Berka/Hainich auf 116.000 Euro, Bischofroda auf 101.000 Euro, Gerstungen auf 1,4 Millionen und Hörselberg-Hainich auf knapp eine Million Euro freuen. Bei Lauterbach sind es etwas mehr als 100.000 Euro, bei Nazza 84.000 Euro und bei Ruhla etwa 862.000 Euro. Seebach würde 283.000 Euro, Treffurt 949.000 Euro, Werra-Suhl-Tal 999.000 Euro und Wutha-Farnroda 992.000 Euro bekommen. Insgesamt würden in den Jahren 2020 bis 2024, habe Bilay ausgerechnet, etwas mehr als 43 Millionen Euro in die Wartburgregion fließen.