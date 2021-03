Verstärkte Antigen-Testungen sind in der Region möglich.

Wartburgregion. Zur Eindämmung der hohen Infektionszahlen vor allem in einzelnen Regionen des Südkreises.

Kommt es zu nächtlichen Ausgangssperren in der Wartburgregion?

Nicht nur bei den Schulen könnte es im Wartburgkreis demnächst zu differenzierten Maßnahmen zur Eindämmung des zum Teil heftigen Anstieges der Corona-Infektionszahlen in einzelnen Regionen kommen. Vor allem in einigen Rhöngemeinden sei er, so Landrat Reinhard Krebs (CDU), vom Gesetzgeber angehalten wegen der dort vorliegenden hohen Inzidenzwerte über die bisher geltenden Beschränkungen hinaus tätig zu werden.