Kommunikation per Papier

Es gibt sie noch: Menschen, die sich per Brief oder Postkarte an unsere Lokalredaktion wenden. So bedankte sich neulich Hildegard Thienel aus der Eisenacher Bahnhofstraße für das Foto vom ehemaligen Landeskirchenamt auf dem Pflugensberg, das in verschiedenen Farben angestrahlt wird. Für sie, so schreibt die Leserin in einer hübsch mit Blumenmotiv gestalteten Klappkarte, sei der Anblick ein „herrliches Märchenspiel“.

Eine Postkarte erreichte uns aus dem Münsterland. Die Ansicht zeigt die Kleinstadt Rhede mit der imposanten Kirche St. Gudula, eingebettet in viel Grün. Dort wohnen Anne und Achim Schilbach mit Hund Churchill. Die Camper haben wir vorgestellt, als sie den Heiligen Abend in ihrem Wohnmobil in der Eisenacher Innenstadt verbracht haben. Sie bedanken sich herzlich für den Beitrag und schreiben, dass es ihnen ein Vergnügen gewesen sei. Ganz meinerseits als Berichterstatterin, denn wann trifft man schon so offene Menschen, die einen am 24. Dezember in ihren Camper lassen?

Aktuell schrieb uns Klaus Bätz aus Blankenhain einen Brief. Er hat das Burschenschaftsdenkmal besucht und dort von dem Anschlag im letzten Herbst erfahren. In seiner Heimat hat er davon nichts in der Zeitung gelesen. Wir schicken ihm die Beiträge unserer Lokalredaktion per Brief zu. So kann Kommunikation auch funktionieren.