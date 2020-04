Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konjunktiv mit Katzenschnäuzchen

Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit… und die gebietet gerade Mundschutz. Nachdem wir für unser aller Gesundheit mittlerweile schon einiges eingesehen und befolgt haben, machen wir eben nun auch das. Ich schütze beim Einkauf die anderen vor einem Virus, den ich möglicherweise mit mir herumschleppen könnte. Ohne davon zu wissen, versteht sich.

Konjunktiv all überall! Um den Faden weiterzuspinnen, huste ich nun mal vor mich hin, rein gedanklich. Dabei bin weder ich, noch sind die Umstehenden sicher, dass sich da eventuell eine Aerosol-Wolke voller Viren ausbreiten will. Unsicher ist es aber auch, dass mein Mundschutz mögliche finstere Gesellen am Infizieren neuer Opfer zuverlässig hindern wird. Viele Fragezeichen, die Experten nicht gerade ausräumen. Der Vorsitzende des Weltärztebundes Montgomery „…hält selbst nicht viel von Masken“ und gibt zu bedenken, dass sich im selbst genähten Mundschutz das Virus konzentrieren könnte. Hmm, also eventuell sogar „Brandbeschleuniger“?

Wer will‘s wissen ohne Diagnose? Doch kein Test ohne Symptome! Im Kontext unlogisch. Selbst ein Test mit negativem Ergebnis bedeutet nicht Entwarnung, erklärt der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schaade. Und für Bereiche, in denen fast unverändert gearbeitet wird wie etwa im Bau – ist Corona wohl weniger gefährlich, oder? Auf den unverfänglichen Konjunktiv baut auch Herr Drosten, der Virologe der Berliner Charité: „Wenn jemand ein gutes Gefühl beim Tragen der Maske hat, kann er das ruhig machen.“ Ja wie nun? Hat jemand kein gutes Gefühl dabei, kann er‘s auch lassen?

Was denn für ein gutes Gefühl? Vielleicht das, was Montgomery expliziert: „Wer das Virus in sich trägt, der sollte eine Maske tragen.“ Wenn er einschränkt, dass das ja nicht 83 Millionen Deutsche sind, sondern derzeit nur rund 150.000, dann denke ich an den Konjunktiv und an das Lied „Wenn der Topf aber nun ein Loch hat…“

Übrigens hat dieser sich auch eine Maske genäht, um seiner Solidarität gegenüber Mitmenschen Ausdruck zu verleihen. Ich nehme mir jetzt einfach mal die Freiheit zu sagen, dass Einsicht in die Notwendigkeit für mich anders aussieht. Aber auch ich habe mir und meiner Tochter eine Maske hergestellt. Meine verzierte das Kind mit einem Schnurrbart, auf ihre malte sie ein Katzenschnäuzchen. Schön!

Hintergrund zur Kolumne:

Carolinde Müller-Wolf aus Eisenach hat einen Blog im Internet: Die Zauberer von Ost. In der Lokalausgabe schreibt sie abwechselnd mit Stefanie und Susanne Krauß eine wöchentliche Kolumne, angelehnt an den Blog, über die schönen Dinge des Lebens in Eisenach.