Konjunkturelle Entwicklung in der Wartburgregion verbessert

Die konjunkturelle Entwicklung in der Wartburgregion hat sich leicht verbessert. Das weist der IHK-Konjunkturklimaindex nach, der aber mit 95 von 200 möglichen Prozentpunkten immer noch unter dem langjährigen Durchschnitt von 104 Prozent liegt. „Sowohl die Beurteilung der aktuellen Situation als auch die Erwartungen und Pläne für die nächsten Monate fallen etwas besser aus als noch im Herbst 2019“, so René Piel, Leiter des Regionalen Service-Centers. Für den Index wurden rund 800 Firmen in Nord- und Mittelthüringen befragt.

In der Region planen branchenübergreifend 64 Prozent der Unternehmer, den aktuellen Mitarbeiterbestand beizubehalten. Neueinstellungen spielten auch eine Rolle, so Piel. Das Investitionsklima habe sich aufgehellt. Der Fachkräftebedarf und die Suche nach geeigneten Mitarbeitern sei weiterhin für 64 Prozent der Firmen Geschäftsrisiko Nummer Eins. Unverändert kritisch werde die Höhe der Arbeitskosten eingeschätzt. Im internationalen Wettbewerb drohe der heimische Standort wegen zu hoher Steuerbelastung und wachsender Bürokratie ins Hintertreffen zu geraten. Die Unternehmen seien vielfach in Sorge, dass die Klimaschutzgesetzgebung zur Belastung wird.