Konzert in Eisenacher Friedhofskapelle fällt aus

Eisenach. Kein Auftritt des Schubert-Chores.

Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage kann das traditionelle Konzert des Eisenacher Franz-Schubert-Chores am Ewigkeitssonntag in der Friedhofskapelle auch in diesem Jahr nicht stattfinden, teilt die Stadtverwaltung Eisenach mit. Neben den Auflagen, die bei Konzerten und anderen kulturellen Veranstaltungen erfüllt werden müssten, ist auch das pandemiebedingte Ausbleiben regelmäßiger Chorproben ein Grund, warum das Konzert nicht stattfinden könne.

Das Gedenkkonzert zum Totensonntag bietet alljährlich ein würdiges Gedenken aller Verstorbenen und spendet einer Vielzahl von Angehörigen Kraft und Trost in der Zeit der Trauer.