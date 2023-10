Konzert und Ausstellung in der Trinitatiskirche Ruhla

Ruhla. Songs und Arien aus Musical und Operette sind in der Trinitatiskirche Ruhla zu hören. Zum Konzert öffnet noch einmal eine Bilderausstellung.

Mit einem besonderen musikalischen Programm wartet die Kulturkirche Ruhla am Freitag, 27. Oktober, auf. Die Sängerin Frederike Faust und Musiker und Entertainer Rudolf Hild am Klavier nehmen das Publikum mit auf eine Reise der schönsten Melodien vergangener Epochen. Zu hören sind Werke aus Musical und Operette.

Die Zuhörer tauchen ein in die Zeit der Wiener Operette, der verrückten 20er Jahre und erleben Songs aus den Musicals „Jekyll und Hyde“ und „Phantom der Oper“. Garniert wird das Ganze mit lustigen Randglossen der jeweiligen Ära.

Einlass ist ab 18 Uhr, Karten zu 15 Euro gibt es an der Abendkasse. Tickets können auch vorbestellt werden: in der Tourist-Information Ruhla, im Café „Gute Stube“ Ruhla oder per E-Mail: trinitatis-ruhla@web.de. Die Trinitatisbar ist an dem Abend geöffnet und es gibt kleine Leckereien.

Außerdem wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Ausstellung mit Bildern von Petra Maydowski noch bis zum 8. Dezember während der Veranstaltungen in der Trinitatiskirche zu sehen ist. Die Ausstellung kann auch außerhalb dieser Zeiten nach Anmeldung (E-Mail: trinitatis-ruhla@web.de) angeschaut werden.