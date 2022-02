Kostbar ist, was die Menschen zusammenführt

Heinz-Josef Durstewitz schreibt über heimtückische Platzhirsche und die Freude am Verschiedensein in der Demokratie

Ein Platzhirsch behauptet sich gnadenlos gegen alle Konkurrenz. Jeder, der ihn nicht anerkennt, wird vertrieben oder umgebracht. Platzhirsche sind dauernd dabei, ihre Herrschaft zu erweitern.

Dafür scheinen sie nur zwei Kommunikationstechniken zu beherrschen: Drohung und Krieg. Demokratie passt nicht in ihren Sprachschatz.

TA-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unsere Welt wird immer weiter aufgeteilt in Reviere von Platzhirschen. Ihr Ziel ist immer ihre Diktatur. Diktaturen und Diktatoren begründen ihren Machtanspruch immer mit der Verheißung einer besseren Gesellschaft und Welt. Wer der entgegensteht, muss ausgelöscht werden. Mao hat festgestellt, dass die einfachen Leute sich besonders schnell für solche Versprechen begeistern lassen. Allerdings wissen wir, dass auch Intellektuelle nicht vor den Heilsversprechen der Diktatoren gefeit waren und sind.

Die Bibel ist voller Skepsis gegen alle Heilsversprechen in dieser Welt. Sie rechnet immer mit der Schwäche von Menschen, mit der Sünde. Nirgendwo sonst wie in der Kirche weiß man um die überall drohende Sünde, um den Hang, andere wegzudrängen, um selber wer zu sein. Jeder katholische Gottesdienst beginnt mit der Besinnung auf die eigene Schwäche und das Angewiesensein auf das Erbarmen von Menschen und Gott.

Für alle Ideologen, die den Himmel auf Erden versprechen, ist das nicht hinzunehmen. Eine Weltsicht mit einer etablierten Sünde hat auch in unserer Gesellschaft keinen guten Platz; selbst innerhalb der Kirche schämen sich viele über den dauernden Hinweis auf die offensichtlich unausrottbare Sünde. Aber die Geschichte und die moderne Politik bis heute lehren: Wer den Himmel auf Erden verspricht, wird zum Diktator.

Das gilt für Diktatoren, aber auch für Parteien und Interessengruppen. Sie müssen nur die Menschen in ihrer Einmaligkeit und Einzigartigkeit abschaffen; Menschen dürfen nur noch namenloses Rädchen im Getriebe sein; der Gleichschritt und selbst der Takt des Beifalls sind „von oben“ vorgegeben.

Gegen diese naive Verheißung der Rettung des Paradieses in dieser Welt lobt Jesus eine ganz andere Haltung. Selbst Armut, Hunger, Schmerzen und Verachtung sollen Menschen nicht dazu bringen, sich selber aufzugeben. Gott stellt sich den Menschen nicht als Massenprodukt vor.

Jeder Mensch ist ein Unikat. Gerade in ihrer Verschiedenheit und Vielfalt sind sie die Kostbarkeit der Schöpfung; gemeinsam sind sie das Ebenbild Gottes. Kostbar ist, was zusammenführt.

Platzhirsche können nur Götzen sein. Ich wünsche uns allen Freude an der Verschiedenheit, aber auch die Kraft, sie zu tragen und zu ertragen, also Freude und Kraft an und für die Demokratie, in Staat, Gesellschaft und Kirche.