Kostenlos schlendern durchs Eisenacher Stadtschloss

Eisenach. Bis auf Weiteres darf man ohne Eintritt ins Thüringer Museum in Eisenach – ab dem 26. Februar immer sonntags.

Das Thüringer Museum im Eisenacher Stadtschloss am Markt bietet ab sofort einen kostenlosen Besuchstag pro Woche an: ab dem 26. Februar immer am Sonntag, 10 bis 17 Uhr. Das Angebot des freien Eintritts am Sonntag gelte vorerst bis zur Wiedereröffnung der derzeit in der Sanierung befindlichen Predigerkirche, hieß es am Mittwoch aus dem Rathaus.

Konzerte und Veranstaltungen seien indes nicht in diesem Angebot inbegriffen.