Kraft von „oben“ kann jeder gebrauchen

Am Himmelfahrtstag gestaltete Pfarrer Reinhardt einen Open-Air-Gottesdienst auf der Scharfenburg in Thal mit.

Johannes Reinhardt aus Seebach über den Abschied Jesu

„Ihr werdet Kraft von oben empfangen.“ Mit diesem Versprechen verabschiedet sich Jesus von seinen Jüngern. Himmelfahrt heißt: Der Auferstandene wirkt nun aus Gottes unerreichbarer, aber ganz naher Parallelwelt in unsere Wirklichkeit hinein. So hilft er seinen Schülern bei ihrer Aufgabe, die Liebe Gottes zu jedem Menschen an jedem Ort zu bringen.

Pfarrer Johannes Reinhardt aus Seebach. Foto: Pfarramt Seebach/ Archiv

Und Kraft „von oben“ hat jeder von uns nötig. Zusatz-Kraft, weil die Probleme dieser Welt über unsere Kräfte gehen. Himmelskraft, weil meine Sorgen mich „übelst“ nach unten ziehen. Kraft vom Kreuz Jesu, seinem ganz speziellen „Oben“. Dort hat er die Befreiung von Schuld erkämpft und den Zugang zu Gottes Liebe frei gemacht.

Aus diesem unverlierbaren Angenommensein (“Gott kennt mich und liebt mich – unendlich!“) wächst die größte Kraft: Selbst im schweren Lebensschicksal kann ich Mut behalten und anderen von meiner Hoffnung auf Gottes begleitende Nähe erzählen.

Genau diese Kraft Gottes ersehnen und erwarten wir Christen besonders zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und diese Kraft von oben, seine göttliche Leitung und Energie verspricht Gott ganz gewiss jedem, der ihn darum (unter Berufung auf Jesus) bittet. Einen gesegneten Sonntag Exaudi („Erhöre mich, Gott!“) schenke Gott uns allen!