„La Rondine“ von Giacomo Puccini feierte am Landestheater Eisenach Premiere. Leider kamen nicht so viele Zuschauer wie erhofft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kraftvoll, glanzvoll und verführerisch

Nur halb gefüllt war der Zuschauerraum zur Premiere von „La Rondine“ im Eisenacher Landestheater am Sonnabendabend. War dies ein erstes Zeichen für Vermeidung von größeren Menschengruppen angesichts des Corona-Virus? Der in Wien ansässige Regisseur Bruno Berger-Gorski, am Abend vorher noch in Prag gewesen, der extra zur Eisenacher Premiere an die Wartburg anreiste, zeigte sich offensichtlich enttäuscht über die Besucherzahl.

Das Meininger Staatstheater präsentierte als Eisenacher Premiere das wenig gespielte Opernjuwel „La Rondine“von Giacomo Puccini um starke Liebe und Leidenschaft, Lüge und Enttäuschung. Nach Eisenach wird diese Inszenierung in einer Kooperation noch an der Oper Bytom/Katowice aufgeführt.

Liebe unter denkbarschlechten Umständen

Der Dichter Prunier liest Magda, der Geliebten des reichen Bankiers Rambaldo, die Zukunft aus der Hand: eine neue„sentimentale“ Liebe, nach der sie sich sehnt. In einem Ballsaal, verkleidet und unter falschem Namen, trifft sie auf Ruggero. Sie sind sofort füreinander entflammt und Magda trennt sich von ihrem schon betagten Gönner.

Die beiden Verliebten entfliehen in ein Hotel unweit von Nizza und genießen ihre romantische Liebe „Auf ewig mit dir“. Ruggero, der ihre wahre Identität nicht kennt, spricht von Heirat. Nun kann sie die Wahrheit um ihre wahre Identität nicht länger verschweigen, um seinem Ruf nicht zu schaden. Das aber wird das Ende ihrer Liebe sein.

Sie verlässt den verzweifelten Ruggero und kehrt in die französische Hauptstadt, nach Paris zurück. Elif Aytekin beeindruckte sowohl in den lyrischen als auch den dramatischen Passagen ihrer Partie als Magda mit ihrem intensiven und in den Spitzentönen strahlenden Sopran.

Alex Kimals Ruggero war ihr ein ebenbürtiger Partner mit seinem kraftvollen, in der Höhe sicher geführten Tenor. Beide gestalteten an diesem Opernabend mit großer Ausdrucksstärke sängerisch und darstellerisch ihre umfangreichen Soli wie auch die aufblühenden lyrischen und leidenschaftlichen dramatischen Duette.

Stehende Ovationenam Ende von den Zuschauern

Robert Bartneck, der im Sommer an die Wiener Staatsoper wechselt, gab mit seinem verführerischen Tenor den Dichter Prunier. Mit klangvollem seriösen Bass erfüllte Tomasz Wija als verschmähter Bankier die Szene. Ein potentes Ensemble für die zahlreichen weiteren Solopartien trug zum geschlossenen musikalischen Gesamteindruck bei.

Die Meininger Hofkapelle unter Harish Shankar überzeugte in den dramatischen und den filigranen lyrischen Passagen der Partitur und war dem großen Solistenensemble und dem Opernchor ein sensibler Partner. Und das Ballettensemble des Landestheaters Eisenach unter Leitung von Andris Plucis erwies sich in der großen turbulenten Ballsaalszene als ein optischer Glanzpunkt inmitten des leidenschaftlichen Geschehens.

Das Publikum, das einen nachhaltigen Opernabend erlebte, dankte dem Ensemble, dem Regisseur, dem Dirigenten mit starkem Beifall und teils stehenden Ovationen.

Weitere Aufführungen in Eisenach: 8. und 20. März sowie 20. Mai