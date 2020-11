Kreis will weiter keine Schulden machen

Im Gesamtvolumen nahezu unverändert zum Etat 2020 hat Landrat Reinhard Krebs einen Entwurf für den Haushalt 2021 des Wartburgkreises im Kreistag während der Sitzung in der Sporthalle Barchfeld vorgelegt. Mit 163,5 Millionen Euro liegt dieser um etwa 400.000 Euro unter dem Ansatz für das laufende Jahr – allerdings haben sich die Gewichte verschoben. Der Verwaltungsteil des Etats steigt deutlich um etwa vier Millionen auf 141,6 Millionen Euro an, während sich im Vermögensteil, aus dem die Investitionen etwa für Schulen, Kreisstraßen und Digitalisierung finanziert werden, nur 21,9 Millionen finden, ein Minus von rund 4,3 Millionen Euro.

„Die Covid-19-Pandemie überschattet die Kommunalhaushalte mit massiven Einnahmeverlusten einerseits und steigenden Bedarfen andererseits“, machte Krebs bei der Vorstellung des Entwurfs auf den schwierigen Spagat beim Ausgleich des Etats aufmerksam.

Ein Teil der Einnahmeverluste war ihm aber vom Kreistag selbst aufgegeben worden. Dieser hatte entschieden, dass die Kreisumlage nicht über einen Hebesatz von 36 Prozent hinausgehen darf, damit die kreisangehörigen Kommunen, die diese Umlage an den Kreis zu zahlen haben, in den schwierigen Coronazeiten „Luft zum Atmen“ haben. Das bedeutet eine Verringerung des Hebesatzes um 2,4 Prozentpunkte.

Dabei, so Krebs handele es sich aber „um eine einmalige Reduzierung für 2021“. Ein weiteres Jahr werde dies – auch vor dem Hintergrund der Einkreisung der Stadt Eisenach – kaum möglich sein. Geplant ist eine um rund eine Million Euro geringere Einnahme von 44,4 Millionen Euro im Bereich der Kreisumlage.

Bislang sei nicht klar, wie durch das Land eine konkrete Verbesserung der Finanzausstattung der Kommunen gestaltet werden soll. Vor allem im Sozialbereich seien erneut hohe Mehrbelastungen für den Haushalt des Kreises festzustellen. Demgegenüber stünden nur verhältnismäßig geringe Erhöhungen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes zu verzeichnen.

Im Bereich der Schulverwaltung gebe es ebenfalls, so Krebs, deutlichen Mehraufwand. Allein der coronabedingte gestiegene Bedarf bei der Reinigung der Schulgebäude mache sich bei den Bewirtschaftungskosten mit einem Ausgabenplus von rund 650.000 Euro bemerkbar. Dazu kommt, dass sich der Zuschussbedarf für die Schülerbeförderung um 140.000 Euro erhöhen werde.

Der Zuschuss des Wartburgkreises für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) steht, ebenfalls erhöht um 220.000 Euro, mit 4,22 Millionen Euro im Etatentwurf, bedingt durch Covid-19 und die Entwicklung der Personalkosten. Krebs: „Der Gesamtaufwand des Wartburgkreises für den ÖPNV inklusive Schülerbeförderung liegt bei rund 8.8 Millionen Euro.“

Die dicksten Brocken im Vermögenshaushalt sind die Investitionen in Schulen, Straßen und Breitbandausbau. Etwa 70 Prozent der Einnahmen des Vermögenshaushaltes, rund 15,9 Millionen Euro, stammen aus externen Quellen, vorrangig von Bund und Land. Den Rest muss der Kreis selbst erwirtschaften. Der Ausgleich des Etats gelingt in diesem Jahr durch den Griff in die Rücklage. Aus diesem Sparstrumpf fließen rund 4,8 Millionen Euro. Dazu will der Kreis eine einst gebildete Sonderrücklage „Kompensation Kreisumlage“ komplett auflösen.

Auf eines weist Krebs insbesondere hin. Auch im Jahr 2021 will der ohnehin schuldenfreie Wartburgkreis es schaffen, seine Aufgaben ohne Kreditaufnahme zu erledigen.