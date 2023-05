Kreistag beschließt Zuschuss für Eisenacher Theaterwerkstatt

Bad Salzungen. Einstimmig sprechen sich die Kreistagsabgeordneten für außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 158.100 Euro aus. Bei anderen Themen herrschte wenige Harmonie.

Wohltuende Einstimmigkeit durch alle Fraktionen herrschte am Dienstagabend im Kreistag beim Beschluss einer außerplanmäßigen Ausgabe für die Sanierung der Theaterwerkstatt. Heiß debattiert wurden anschließend drei Anträge der Linken zur Wartburgsparkasse und zur Öffentlichkeit von Sitzungen der Kreisausschüsse.

Gestiegene Preise machen auch vor dem Projekt „Sanierung Werkstattgebäude und Neubau Fundus“ des Eisenacher Landestheaters nicht halt. Da der Wartburgkreis laut einer Finanzierungsvereinbarung 12,5 Prozent der Kosten trägt, stand eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 158.100 Euro zur Debatte. Alle 39 anwesenden Kreistagsmitglieder stimmten für den Investitionszuschuss an die Kulturstiftung Meiningen.

Klimagerechte Heizanlage treibt Baukosten in die Höhe

Ursprünglich waren für das Jahr 2023 keine Mittel des Landkreises für das Bauvorhaben eingeplant. Höhere Preise für Baumaterial und der Beschluss, eine Heizungsanlage auf Basis erneuerbarer Energie einzubauen, sorgten für den Mehrbedarf. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in einer Haushaltsstelle für Sanierungsmaßnahmen Pausenhöfe und Spielplätze (50.000 Euro), Sanierungsmaßnahmen an der Regelschule Treffurt (100.000 Euro) und kleine Baumaßnahmen (8.100 Euro).

„Unsere Schule in Treffurt war zur Förderung aus dem Schulinvestitionsprogramm angemeldet, wurde aber vom Land in diesem Jahr nicht berücksichtigt, somit wird der Eigenanteil des Kreises dieses Jahr nicht benötigt“, erklärte Treffurts Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) sein Abstimmungsverhalten. „Das Geld muss nächstes Jahr einfach wieder in den Haushalt eingestellt werden.“

Die übrigen Mittel waren noch nicht verplant und konnten somit ebenfalls zur Deckung herangezogen werden. Die Theaterwerkstatt in der Goethestraße wird nach einem Großbrand 2018 derzeit umfassend saniert und soll im Mai 2024 übergeben werden.

Gesamtbezüge des Sparkassenvorstands sind einsehbar

Diskutiert bis zu einer Abstimmung auf Ende der Debatte wurden anschließend die Anträge der Linken im Kreistag. So hatte die Fraktion beantragt, die Gehälter der Vorstände der Wartburgsparkasse öffentlich zu machen. Fraktionsvorsitzender Sascha Bilay fand, die Bürger hätten Anspruch darauf, und bekam dafür Zustimmung aus den Reihen der AfD.

CDU-Fraktionschef Michael Brodführer widersprach. Man brauche für die Wartburg-Sparkasse, die immerhin 2021 über zwei Milliarden Euro Umsatz machte, die besten Leute im Vorstand und diese solle man nicht unter dem Vorwand der Transparenz vergraulen, man müsse „das Privatleben schützen“. Der Antrag wurde mehrheitlich mit 30 Stimmen abgelehnt.

Linke fordert Ausschüttung der Sparkassen-Gewinne

Auf Nachfrage teilt Silvia Kottwitz, Abteilungsleiterin Vorstandsstab mit, dass man bei der Wartburg-Sparkasse gesetzeskonform arbeite und die Vorstandsbezüge über den elektronischen Bundesanzeiger für jedermann einsehbar seien. Dort findet sich der Eintrag: „Die Gesamtbezüge des Vorstands beliefen sich im Geschäftsjahr 2021 auf 641.000 Euro.“ Zum Vergleich: Der ebenfalls zweiköpfige Vorstand der Kreissparkasse Gotha erhielt Bezüge in Höhe von 471.000 Euro.

Ein weiterer Antrag der Linken auf Ausschüttung der Sparkassen-Gewinne an den Wartburgkreis und die Stadt Eisenach fand nur fünf Unterstützer. Bilay rechnete vor, dass bei einem Gewinn von 1,9 Millionen Euro (2021) die Sparkasse nach Abzug der vorgeschriebenen Rücklagen noch netto 1,2 Millionen dem Kreis und der Stadt Eisenach für gemeinnützige Zwecke hätte überweisen können.

Landrat Reinhard Krebs (CDU), gleichzeitig Vorsitzender des Verwaltungsrates der Wartburg-Sparkasse, erklärte, dass der Jahresüberschuss primär zur Aufstockung der Sicherheitsrücklage Verwendung findet. Denn diese sei zwar gut, liege aber mit rund 17 Prozent knapp unter dem Thüringer Durchschnitt. Im übrigen habe die Sparkasse im vergangenen Jahr 797.000 Euro an Unterstützung für Vereine ausgegeben, so Krebs.

Beratende Kreisausschüsse bleiben nichtöffentlich

„Wir sollten die Debatte nicht mit Missgunst und Neid beenden, ich bin froh und dankbar, dass die Sparkasse stabil und sicher ist“, fand SPD-Mann Hans-Joachim Ziegler und beendet damit die Debatte.

Schließlich forderten die Linken, auch die vorberatenden Ausschüsse im Kreis öffentlich zu machen. „Öffentlichkeit schafft Zugang zur Politik. Auch unangenehme Dinge sollten frühzeitig in die Öffentlichkeit kommen“, erklärte Sascha Bilay und bekam Unterstützung von Gisela Rexrodt (FDP). Die öffentliche Bühne sollte der Kreistag bleiben, forderte die CDU und setzte sich damit in der Abstimmung klar durch.