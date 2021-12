Kreistag bestätigt Udo Schilling im ersten Wahlgang

Barchfeld. Keine Überraschung gab es bei der Wahl des stellvertretenden Landrats in der Kreistagssitzung am Dienstag.

Udo Schilling (CDU) bleibt Erster Kreisbeigeordneter und damit erster Stellvertreter von Landrat Reinhard Krebs (CDU). Gleich im ersten geheimen Wahlgang machten 35 Kreistagsmitglieder ihre Kreuze hinter dem Namen des 60-Jährigen und damit weit mehr als die erforderlichen 21. Sieben Kreistagsabgeordnete stimmten dagegen.

Der Gewählte war krankheitsbedingt (keine Corona-Infektion) abwesend. Landrat Reinhard Krebs informierte Schilling noch in der Sitzung umgehend am Mikro per Telefon. Und per Telefon nahm dieser auch die Wahl an und dankte.

„Herr Schilling, nehmen Sie die Wahl an?“ Landrat Reinhardt Krebs übermittelt dem erkrankten Udo Schilling die Wiederwahl telefonisch. Foto: Peter Rossbach

Auf die Ausschreibung der Stelle hatte es fünf Bewerbungen gegeben – allesamt männlich, von denen ein Kandidat aus Erfurt frühzeitig zurückgezogen hatte Neben Schilling gab es zwei weitere Kandidaturen von Menschen aus dem Wartburgkreis, von denen einer die in der Ausschreibung genannten Anforderungen nicht erfüllte. Die fünfte Bewerbung stammte aus Oberbayern. Landrat Krebs hatte sich bereits nach Sichtung der Bewerbungen entschieden, er schlug dem Kreistag Parteifreund Schilling zur Wiederwahl vor. Krebs hätte auch auf eine formelle Ausschreibung der Stelle verzichten und Schilling gleich vorschlagen können.

„Ich habe mich für den anderen Weg mit Ausschreibung entschieden, um dem Kreistag mit den vielen neuen Kolleginnen und Kollegen aus Eisenach die freie Entscheidung zu geben“, so Krebs im Vorfeld.

Schilling habe in den vergangenen Jahren tolle Arbeit geleistet, seine fachliche Eignung bewiesen und, so Krebs, „für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises viel gearbeitet und bewegt. Udo Schilling tut dem Wartburgkreis gut“ Auch aus anderen Fraktionen wurde Zustimmung signalisiert, den ehemaligen Bürgermeister aus dem Moorgrund für weitere sechs Jahre im Amt als Kreisbeigeordneten zu belassen.

Nicht nur die eigene Fraktion von der CDU lobte die bisherige Arbeit Schillings. Für Martin Henkel, CDU-Fraktionschef, ist der 60-Jährige die Idealbesetzung. Zudem sei für das Zusammenwachsen der Verwaltung nach der Fusion mit Eisenach Kontinuität wichtig. Auch Freie Wähler und SPD/FDP-Fraktion sprachen sich für eine Fortsetzung der Amtszeit Schillings aus. Dessen Sachlichkeit, Überparteilichkeit und dessen Wille zur Vermittlung zwischen den Interessen des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen wurden als Pluspunkte Schillings als einstigen Bürgermeister angeführt.

Sascha Bilay (Linke) hätte es besser gefunden, wenn Landrat Krebs auch die in der Ausschreibung genannten Anforderungen an die Bewerber mit den Fraktionen abgestimmt hätte. In der Sitzung gab es keine Beiträge aus Fraktionen.

Auf dem Stimmzettel befand sich nur den Name Schilling, weil nur er vorgeschlagen war. Als Erster Kreisbeigeordneter leitet Schilling das Dezernat 2. Dort ist er zuständig für die Ämter für Ordnung und Sicherheit, Bauordnung, Straßenverkehr, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Liegenschaften und Schulverwaltung sowie Umwelt. Dazu kommt die Musikschule.

Als Vorsitzender fungiert Schilling zudem beispielsweise im Verwaltungsrat des Verkehrsunternehmens Wartburgregion oder im Vorstandes der Leader-Aktionsgruppe.