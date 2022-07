Drei Frauen, die maßgeblich an der gedeihlichen Entwicklung der Freiwilligenagentur in Eisenach ihren Anteil haben: die Seniorenbeauftragte Erika Hermanns, Schwester Helga Schöller, die in der Gründungsphase die Freiwilligenagentur leitete, und Heike Apel-Spengler, die heutige Leiterin.