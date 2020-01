Das alte Werksgebäude am Heinrich-Ehrhardt-Platz in Eisenach auf dem einstigen Gelände vom VEB Automobilwerk Eisenach AWE. Auf diesem Terrain soll die neue erstligataugliche Handballhalle gebaut werden.

Eisenach. Eisenachs OB Wolf will kein Gift in gemeinsames Bauprojekt Sporthalle und Berufsschule spritzen.

Kreistagsbeschluss ist zum jetzigen Zeitpunkt unerheblich

Landrat Reinhard Krebs (CDU) müsse doch jetzt einen Grundsatzbeschluss zur Beteiligung des Wartburgkreises an der Berufsschule samt Sporthalle in Eisenach im Kreistag herbeiführen. Diese im jüngsten Haupt- und Finanzausschuss vor allem von SPD-Seite aufgemachten Forderung hält Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) für überzogen. „Wir wollen kein Gift in die Vorbereitung bringen“, entgegnete die OB. Der Wartburgkreis sitze im Boot und unterstütze den Förderantrag für den Bau der Berufsschule samt Sporthalle in Eisenach. Mehreren Ausschussmitgliedern erscheint es unlogisch, dass die Stadt Eisenach den Bau einer Bildungseinrichtung allein bewerkstelligt, deren Träger ab 2022 der Kreis ist. Es gehe schließlich um Kosten von über 40 Millionen Euro.

Bis zum 31. Januar soll der Stadtverwaltung der Variantenvergleich für das im Plan A in der Industriebrache O1 am AWE-Museum kalkulierte Projekt vorliegen. Den Vorschlag, man möge im Förderantrag wegen der größeren Flexibilität auf die Bezeichnung Berufsschule verzichten und statt dessen nur mit Bildungseinrichtung arbeiten lehnte die OB ab. Das Land wolle eine klare Ansage. Im Ausschuss wurde auch die Forderung laut, sich die Mitfinanzierung durch den ThSV Eisenach noch einmal schriftlich geben zu lassen, da die bisherigen Unterzeichner des Vertrages keine verantwortlichen Personen beim Verein mehr sind.