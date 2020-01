Baustelle für das Fachmarktzentrum „Tor zur Stadt" an der Bahnhofstraße und Waldhausstraße in Eisenach.

Kritiker machen Bebauungsplan „Tor zur Stadt“ zur Nagelprobe

In den fünf Jahren als Stadtratsmitglied habe sich Andreas Neumann (CDU) von der Stadtverwaltung noch sie so vorgeführt gefühlt wie im Prozedere für den Bau des Fachmarktzentrums „Tor zur Stadt“. Neumann erinnerte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) an deren frühere Aussagen. Sie hatte versprochen, der Stadtrat würde trotz der im Dezember 2016 erteilten Baugenehmigung für den Investor Herr des Verfahrens bleiben und Festlegungen der Planer- bzw. Arbeitswerkstatt „Tor zur Stadt“ zu Details beim Bau des Zentrums nicht „weggewägt“. Das Gegenteil sei geschehen, rügt Neumann. Er unterstellt, dass kaum einer der 36 Stadtratsmitglieder die Konsequenzen tatsächlich durchschaue.

Seine Rede vom 26. Januar 2016 mit Blick auf einen Forderungs-Plan holte der CDU-Mann vier Jahre später noch einmal raus. Die jetzige Umsetzung weiche aus Sicht mehrerer HFA-Mitglieder von dieser Maßgabe ab, am deutlichsten bei den Baufluchtlinien, hieß es. In Neumanns Kritik stimmten Michael Klostermann (SPD), Gisela Rexrodt (für die FDP) und Patrick Wieschke (NPD) ein. Letzterer führte sogar persönliche Konsequenzen der Verwaltungsspitze ins Feld. Gisela Rexrodt: „Stadtrat darf nachträglich keine Sache heilen“ Aus Sicht von Gisela Rexrodt dürfe der Stadtrat im Nachgang keine Sache heilen, die dem Gremium quasi aus der Hand genommen worden sei. Diesen Fehler habe der Stadtrat bei der nachträglichen Billigung des Verkaufs der Busbahnhoffläche an den Investor vis a vis des Bahnhofs (für viele unter Wert/d. Red.) vor Jahren schon einmal begangen. Die May-Gruppe als Investor, hieß es von den Kritikern der Verwaltung, mache übrigens nichts falsch. Die habe ja eine Baugenehmigung. Aber: An den Kosten des passiven Lärmschutzes werde die Stadt hängen bleiben, befürchtet Gisela Rexrodt, die sich für die Ablehnung des B-Planes aussprach. Michael Klostermann verlangte von der Verwaltung eine rechtliche Bewertung, falls eine Mehrheit im Stadtrat für die Auslegung des B-Planes nicht zustande kommt. Experten aus Stadtplanungs- und Bauordnungsamt hatten im Fachausschuss mitgeteilt, dass ohne den B-Plan etwa der Lebensmittelmarkt nicht entstehen und sogar eine Nutzungsuntersagung für das gesamte „Tor zur Stadt“ drohe. Das hält Architekt Matthias Beyer-Schubert, Vater der ad acta gelegten Ur-Entwurfsplanung von 2014, für unwahrscheinlich. Sein Kommentar: „Das Ding ist durch.“ Viele Ideen der Arbeitsgruppe von 2016 sind Makulatur Die Dinge, die eine Arbeitsgruppe im Frühjahr 2016 vorgeschlagen hatte, um dem umstrittenen Projekt zu mehr städtebaulicher Qualität zu verhelfen, nennt Matthias Beyer-Schubert im Vergleich zum Ur-Entwurf unwichtige Kleinigkeiten. Von zehn Meter breiten Gehwegen war unter anderem die Rede. Die Veranstaltungshalle rücke nach vorne und bildet mit den Läden einen Bogen zum Hotel. Die beiden zusammenhängenden Laden-Blöcke sollten optisch unterschiedlich gegliedert, der Eingangsbereich dazwischen als tiefer Einschnitt und mit einem abgerundeten Eckbau gestaltet werden. An der Bahnhofstraße sollen im Abstand von 12 Metern Bäume mit acht Meter breiten Kronen gepflanzt werden, so die Stadtplaner damals. Die Straße zwischen Tagungshalle und Läden sollte breiter werden und beidseitig Bäume erhalten. Vieles davon ist Makulatur. Wirtschaftliche Optimierung wiegt schwerer als architektonisch sympathische Ideen von einst, sagt Beyer-Schubert, der auch Mitglied im Bauausschuss ist. Jetzt aber trotz tatsächlicher Mängel den B-Plan abzulehnen sei wenig sinnvoll und bedeutungslos dazu. Ein Bebauungsplan legt Nutzung, Ziele und Rahmenbedingungen fest, wie etwa die Größe der Verkaufsfläche (maximal 8500 Quadratmeter). Die Gestaltung des Baus in Detailfragen ist eine eigene Arbeitsfläche. In der Stadtratssitzung im Februar kommt der B-Planbeschluss auf den Tisch.