Künstliches Reim-Talent

Dirk Bernkopf ist unter die Dichter gegangen.

Hin und wieder nimmt man bei Presseterminen auch mal was mit – einen Kugelschreiber oder einen schicken Notizblock. Manchmal darf es auch etwas mehr sein: Seit diesem Termin in Stedtfeld existiere ich nicht nur als eingescannter Avitar in der virtuellen Welt der Rechner – ich könnte mich jetzt in Puppengröße von einem 3D-Drucker vervielfältigen lassen – auch mein Interesse am Thema künstliche Intelligenz wurde erneut geweckt.

Nach ersten Versuchen hatte ich die Sache im vergangenen Jahr eigentlich schon beiseite gelegt, die Ergebnisse waren deprimierend. Aber die Programme sind inzwischen viel besser geworden.

Noch am selben Abend habe ich mit Unterstützung der KI Gedichte auf liebenswerte Familienmitglieder verfasst. Test gefällig?

„In Eisenach, wo Geschichte

neu erwacht,

Stadt der Innovation,

die Zukunft lacht.

Technik und Kultur,

hier wird Zukunft gemacht.“

Meine Vorgabe lautete nur, „schreibe einen dreizeiligen Reim auf Eisenach“. Ist doch eine feine Sache, oder?