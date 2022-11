Kulinarische Weltreise von Seebach bis in die Südsee

Seebach. Reisebuchautorin Tanja Kröger bietet einen unterhaltsamen Abend im Seebacher Klubhaus.

Reisebuchautorin Tatjana Kröger wird am Freitag, 18. November, ab 19 Uhr wieder einmal mit einer Lesung mit Diashow im Vereinssaal des Seebacher Klubhauses zu Gast sein. Die kulinarische Weltreise führt diesmal von Südamerika über Afrika und Asien bis in die Südsee. Die Reisebuchautorin berichtet über tropische Märkte, beschreibt die Zubereitung von Nationalgerichten und -getränken in fernen Ländern, Essgewohnheiten und wie sie entstanden sind, Festlichkeiten und die dazu gereichten Speisen sowie Kocherlebnisse der ganz besonderen Art. Mit kulinarischen Reiseabenteuern aus Äthiopien und Bangladesh stellt sie auch zwei Länder vor, die normalerweise nur mit Hunger, nicht aber mit Kochkunst assoziiert werden. Der Eintritt zur Lesung kostet fünf Euro.