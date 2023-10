Kultband kommt nach Eisenach

Eisenach. Anger 77 aus Erfurt gastiert am 7. Oktober in Kleinkunstkneipe „Schorsch’l“.

Die Kapelle Anger77 kommt mit ihrem neuen Album „Weites Land“ am Samstag, 7. Oktober, 20 Uhr, ins „Schorsch’l“ in Eisenach. Die Erfurter Kultband um Kocher und Sigi ist nach langer Pause wieder unterwegs und präsentiert neben neuem Material natürlich alle Hits aus dem mittlerweile 33-jährigen Bestehen der Band. Die volle Bandbesetzung in der Kleinkunstkneipe verspreche, so der Veranstalter, einen abwechslungsreichen Abend in intimer Atmosphäre. Sie musizieren sich durch ihre Geschichte, in der auch Eisenach eine wichtige Rolle spielt.