Kulturgut Wilhelmsthal startet mit Stummfilmabend in die Saison

Wilhelmsthal. Der Verein Kulturgut im Waldhaus Wilhelmsthal startet am 12. März in die Veranstaltungssaison.

Mit dem Stummfilm „The Navigator“ mit Buster Keaton und Live-Begleitung durch Pianist Richard Siedhoff startet der Verein Kulturgut Wilhelmsthal am Sonntag, 12. März, 18 Uhr, in die Saison. Jeden Monat wird es eine Veranstaltung im Waldhaus in Wilhelmsthal geben. Ein Gastspiel des Theaters am Markt steht am 15. April auf dem Plan, im Sommer das Sonnenwendfest mit Salsa-Livemusik und ein Jazz-Open-Air mit der Salt River Jazz-Band.

Hausherr Winfried Krauß blickt noch weiter voraus. Im Oktober soll es eine Neuauflage des Tango-Tanzfestes samt Workshop und namhafter Band wieder in der Alten Mälzerei geben. Der Fußboden des nahe gelegenen Telemann-Saals der Schlossanlage Wilhelmsthal sei dafür zu sensibel.