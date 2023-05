Kulturkonferenz für den Wartburgkreis

Wartburgkreis. Der Wartburgkreis lädt zur nächsten Kulturkonferenz ein. Die Werkstatt dient dem Austausch und der Vernetzung.

Das Kulturmanagement des Wartburgkreises lädt am Mittwoch, 10. Mai, 17 Uhr, zur 6. Kulturwerkstatt in den Haunschen Hof in Bad Salzungen ein. Hierzu sind Vereine und ehrenamtliche Gruppen, die sich Kunst, Tradition, Brauchtum und Jugendkultur verschrieben haben, eingeladen. Gloria Dittmar wird sich zum Kulturentwicklungskonzept äußern und sich der Frage widmen, wie das vielfältige und reiche Vereinsleben im Wartburgkreis Eingang in das entstehende Konzept finden kann. Die Teilnehmer der Werkstatt sind zum Austausch und zur Vernetzung untereinander eingeladen.

Interessierte können sich anmelden via kulturmanagement@wartburgkreis.deoder unter Telefon 03695/615109. Adresse: Kulturkeller Haunscher Hof, Unter den Linden 4, 36433 Bad Salzungen.