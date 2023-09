Was gibt es Schöneres, als im Herbst Drachen steigen zu lassen? An der Kunstschule in Schweina können Kinder in den Herbstferien kunstvolle Fluggeräte selbst entwerfen (Symbolfoto).

Kunstschule Schweina bietet Drachenbau-Kurs in den Herbstferien

Wenn sich die Blätter färben und der Wind weht, ist es Zeit, um einen eigenen Drachen zu bauen und in die Lüfte steigen zu lassen. Im Werkstattraum der Kinder- und Jugendkunstschule in Schweina können Teilnehmer in den Herbstferien Flugdrachen bauen und gemeinsam gestalten.

Doch wie können Drachen aussehen und welche fliegen am besten? Im Kurs werden gemeinsam mit der Designerin Anette Scheffel Antworten gesucht. So entstehen ganz verschiedene Drachenformen, egal ob quadratisch, rechteckig, oder trapezförmig.

Das Besondere ist, es geht nicht allein um die Optik der Drachen, sondern auch um Flugeigenschaften. Denn beim Drachenbau geht es darum, herauszufinden, wie die Flugdrachen ausgestattet sein müssen, damit sie die besten Eigenschaften für einen guten Flug im herbstlichen Wind bekommen. Am Ende des Kurses lassen die Teilnehmer ihre Drachen gemeinsam in freier Natur in die Höhe steigen.

Der Kurs findet vom 4. bis 6. Oktober jeweils von 10 bis 15 Uhr statt und ist geeignet für Kinder zwischen 7 und 15 Jahren. Die Kursgebühr beträgt 105 Euro. Anmeldungen online unter: kunstschule-wak.de oder telefonisch unter: 036961/ 730 508.