Kunstschule Schweina: Kinder lernen, wie man Schwingtiere bastelt

Schweina. Ein Ausblick bereits auf die Osterferien: In Schweina im Wartburgkreis werden fliegende Fabelwesen oder flinke Insekten gebastelt. Der Kurs ist geeignet ab neun Jahren.

Die Jugendkunstschule in Schweina lädt in den Osterferien vom 11. bis 14. April , jeweils 10 bis 15 Uhr, ein, die uns umgebende Natur genau zu beobachten: Die großen Flugkünstler wie Adler, Kranich oder Storch könnten hoch in die Lüfte steigen, heißt es in der Ankündigung. Aber auch Insekten wie Schmetterling und Libelle legten erstaunliche Flugstrecken zurück. In Märchen und Mythen seien unterschiedliche Wesen mit der Fähigkeit zum Fliegen ausgestattet – Drache, Pegasus, der Feuervogel oder Elfen.

Im Ferienkurs werde das Prinzip der schwingenden Flügel von der Natur abgeschaut und es für den Bau eigener Schwingtiere genutzt. Das Handhaben der Laubsäge mit dem Werkstoff erfordere Übung, Konzentration und Ausdauer.

Schablonieren, sägen, handbohren, schleifen von Kanten und Oberflächen und natürlich das farbige Bemalen der Tiere stehen dabei im Mittelpunkt. Alle gesägten Teile werden wie zu einem Mobile verbunden sowie Gewicht und Form ausbalanciert, damit am Ende das Flugwesen die kraftvollen Schwingen ausbreiten kann.

Ab neun Jahren, Kursgebühr: 120 Euro inklusive Material, Anmeldung und Infos: Tel.: 036961/730508, www.kunstschule-wak.de