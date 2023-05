Kunstschule Schweina öffnet die Türen

Am Samstag veranstaltet die Kunstschule in Schweina den Tag des offenen Ateliers. Vereinsvorsitzende Aline Burghardt (links) und Kursleiterin Bea Berthold freuen sich auf viele interessierte Gäste. Foto: Susann Eberlein <p/> Herzliche Grüße Susann Eberlein Freiberufliche Journalistin 0173 564 5406

Schweina. Unter dem Motto „Mit der Spielunke auf Entdeckungstour“ lädt die Kunstschule am Samstag zum Tag des offenen Ateliers ein. Interessierte können sich von den Angeboten der kreativen Einrichtung überzeugen.

Welch kreative Arbeiten in der Kunstschule des Wartburgkreis entstehen können, verrät allein der Flyer zum Tag des offenen Ateliers: Im Comic-Kurs hat die junge Künstlerin Anneli Stark „Spielunken“ – grüne Kröten mit freundlichem Gesicht – entworfen, nun sind sie das Leitmotiv des Events, bei dem sich kleine und große Interessierte von der kreativen Einrichtung überzeugen können.

Unter dem Motto „Mit der Spielunke auf Entdeckungstour“ wird die Kunstschule am Samstag, 6. Mai von 14 bis 19 Uhr ihre Türen öffnen. „Das ist unser Tag der offenen Tür, der schon zur Tradition geworden ist. Seit dem Bestehen des Vereins zeigen wir einmal im Jahr, was wir zu bieten haben und was entstanden ist“, sagt Vereinsvorsitzende Aline Burghardt, die sich mit ihrem Team auf viele Gäste freut.

Gäste können bereits selbst aktiv werden

Im gesamten Haus, der ehemaligen Grundschule in Schweina, präsentieren sich die Kurse und Werkstätten mit verschiedenen Aktionen, darunter zum Beispiel die Kurse „Alles mit Wolle, Stoff & Co“ und „Malen & mehr“ oder die Ideen- und Keramikwerkstätten. Das Fröbel-Mobil wird in die Welt der Form und Farben eintauchen, die Holzwerkstatt baut eine Riesenmurmelbahn auf und in der Medienwerkstatt wird digital gearbeitet. Daneben sind Open-Air-Workshops in der Plein-air-Malerei geplant und an der Selfi-Unken-Wand wird Graffiti Thema sein.

Die Gäste können sich nicht nur vom Angebot überzeugen, sondern selbst aktiv werden. An einer Station werden Bänder geknüpft und geflochten, an einer anderen kann gemeinsam mit dem eigenen, mitgebrachten Instrument, musiziert werden. Die Chill-Lounge lädt zum Austauschen, Spielen und Verweilen ein. Im Café Frosch werden Getränke und Kuchen gereicht.