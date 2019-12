Kurt und Jutta Fischbach feiern Gnadenhochzeit

Für viele Menschen ist Weihnachten ein besonderes Fest. Andere feiern das Freudenfest sogar doppelt, wie Kurt und Jutta Fischbach, die sich an Weihnachten vor siebzig Jahren das Ja-Wort gaben.

Mutig war das damals in jedem Fall, denn 1949 war eine Zeit ohne Hoffnung, erinnert sich Kurt. Zudem war im September erst die Mutter gestorben, als er gerade in Sonneberg an der Bauschule sein Ingenieurstudium aufgenommen hatte. Viele jungen Leute gingen damals in den Westen, erinnert er sich. Auch seine Gedanken gingen in die Richtung, nachdem er seine Zimmermann-Ausbildung abgeschlossen hatte. Er ließ sich zum Bleiben bewegten, weil in Falken Haus, Hof und Land zu betreuen waren und er schon damals Jutta Kiesewetter aus Sonneberg zur Freundin hatte.

Kennengelernt hatte er sie aber in Falken, als sie dort 1947 zu Besuch bei einer Tante weilte. Bei der Kirmes kamen sich die beiden näher. Der Hochzeitstermin dann 1949 in Sonneberg blieb wie heute ohne eine weiße Weihnacht. Und auch die Bahn hatte Verspätung, erzählte ein Verwandter zum Gratulieren kam.

Der Bräutigam hatte da viel aus den 70 Jahren zu erzählen. Zunächst hatte er ja mit seiner Jutta, die nach Falken gezogen war, bis zum Studienende eine Wochenendehe geführt. Im Soda-Werk in Buchenau wurde er dann gleich von 1952 bis 1960 Betriebsleiter. Danach war er 20 Jahre lang Technischer Direktor im Baustoffkombinat in Mühlhausen. Kleine Bauvorhaben, aber auch große moderne Anlagen plante und betreute er später freiberuflich. Jutta Fischbach indes schulte nach der Geburt und Betreuung der zwei Söhne um. Die gelernte Damen- und Herrenschneiderin leitete danach 30 Jahre die Bank- und Warengeschäfte der BHG in Falken.

Dazu war Jutta stets für die Familie, den Haushalt und den Garten zuständig, während sich Kurt um Bienen und Honig kümmerte. Vier Enkel und acht Urenkel verstärken inzwischen die Familie und stehen den 90-jährigen Großeltern zur Seite. Auch wenn jetzt einige gesundheitliche Beeinträchtigungen das Leben der Jubilare begleiten, blicken die beiden auf erfüllte und glückliche 70 Ehejahre zurück.