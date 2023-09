Kurz & knapp aus dem Wartburgkreis: Bundesstraße 19 wird nahe Eisenach voll gesperrt

Und das Aquaplex-Hallenbad öffnet am Sonntag erst am Nachmittag.

Deckensanierung erfordert Vollsperrung der Wartburgallee

In der Zeit von Mittwoch, 4. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 13. Oktober, ist die Wartburgallee zwischen der Einmündung Waisenstraße und Grimmelgasse aufgrund der Deckensanierung der Fahrbahn für den Gesamtverkehr voll gesperrt, teilt das Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr mit.

Um den Verkehrsfluss zu gewährleisten, wird auf den innerstädtischen Umleitungsstrecken für den geplanten Zeitraum das Parken unterbunden. Somit entfallen die Parkplätze in der Waisenstraße, Luisenstraße, Am Ofenstein und der Grimmelgasse.

Hallenbad öffnet erst nach dem Wasserballpokal

Am Sonntag, 24. September, findet die Vorrunde des Thüringer Wasserballpokales im Eisenacher „Aquaplex“ statt. Die Schwimmhalle öffnet erst nach Beendigung der Spiele gegen 15 Uhr für Besucher. Die Sauna ist 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Papieranträge für Härtefallhilfe bei hohen Energiekosten

Die Linke unterstützt Menschen bei der Beantragung der Härtefallhilfe für Energie und stellt das papierne Antragsformular zur Verfügung. Die Antragsfrist endet am 20. Oktober. Das Formular könne über das Wahlkreisbüro RosaLuxx in der Georgenstraße in Eisenach abgeholt werden.