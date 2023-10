Kurznachrichten aus Eisenach und Kittelsthal

Zu Vortrag, Speisen und Festgottesdienst wird für 22. Oktober in die Kittelsthaler Friedenskirche geladen.

Humorvolles Theaterstück in der Paul-Gerhard-Kirche in Eisenach und ein Infotag mit kostenloser Beköstigung in Kittelsthal.

Laienspielgruppe aus Farnroda zeigt Komödie

In Eisenach in der Paul-Gerhardt-Kirche wird am Sonntag, 22. Oktober, 17 Uhr, die Komödie „Der grobe Gottlieb“ aufgeführt. Die Theatergruppe „Nie erwachsen“ aus der Kirchengemeinde Wutha-Farnroda hat das Stück unter der Leitung von Maike Katte-Röder erarbeitet. Der Eintritt ist frei. red

Kirchgemeinde Kittelsthallädt zu Vortrag und Gulaschsuppe

Die Kirchgemeinde Kittelsthal lädt für Sonntag, 22. Oktober, zu einem Informations- und Gebetstag ein. Ein Referent eines international tätigen Hilfswerkes spreche über Christen in Verfolgungssituationen. Beginn ist 10 Uhr in der Kirche. Anschließend werden kostenfrei Gulaschsuppe oder orientalischer Linseneintopf angeboten. 13 Uhr folgt ein Festgottesdienst.