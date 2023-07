Lachen bleibt weiterhin ansteckend

Der Berliner Kabarettist Martin Valenske kommt am Freitag nach Eisenach.

Eisenach. Distel-Kabarettist Martin Valenske zu Gast im Café Seiku.

Der Satz „Dir werde ich was husten!“ gilt seit Corona als Nötigung und kann zur Anzeige gebracht werden und aus Angst vor Ansteckungen verzichten viele Ehepaare seit Jahren auf Sex. In solchen Zeiten ist der Wunsch nach echtem Kabarett nur allzu verständlich.

Martin Valenske tritt an, zumindest diesen Missstand zu beseitigen. Und nebenbei zehn neue Missstände aufzudecken. Er ist auf der Suche nach der letzten bezahlbaren Wohnung im Berliner Umland (Rostock) oder führt zu den Ruinen des Bildungsstandorts Deutschland.

Getreu dem Motto „Wenn die Welt am Abgrund steht, hilft auch Google Maps nicht weiter“, wetzt Valenske das satirische Seziermesser und beglückt mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept: Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Meter zur nächsten Pointe und nach jedem dreckigen Witz werden Hände und Hirne gewaschen.

Der gelungene Mix aus Albernheit und Aufklärung garantiert einen gelungenen Kabarettabend, dargeboten von Martin Valenske am Freitag, 7. Juli, im Café Seiku in der Goldschmiedenstraße 21 in Eisenach.

Einlass ab 14.30 Uhr, Beginn: 15.30 Uhr. Reservierungen unter: 0175/ 23 41 643 oder direkt im Café Seiku.