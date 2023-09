Landespolitiker besucht Eisenacher Schlüsseldienst

Raymond Walk (rechts) beim Informationsbesuch im Schüsseldienst Feuerstein in Eisenach in der Mühlhäuser Straße 50, hier: Inhaber Sebastian Feuerstein und Ehefrau Franziska Feuerstein.

Eisenach. Wie ein Zweipersonen-Betrieb sich am Markt behauptet, das findet Anerkennung beim Abgeordneten des Thüringer Landtags, Raymond Walk (CDU).

Als Schlüsseldienst sowie Spezialist für Sicherheitstechnik und Metallbau ist die Firma Sebastian Feuerstein in Eisenach bekannt. Unlängst hat der Westthüringer Landtagsabgeordnete Raymond Walk (CDU) den kleinen Familienbetrieb in der Mühlhäuser Straße besucht, um sich ein seiner Reihe „Walk vor Ort“ zu informieren.

Wie Walks Büroleiter mitteilt, äußerte sich der Landtagsabgeordnete im Anschluss an seinen Besuch so: „Es freut mich, dass dieses Familienunternehmen so erfolgreich am Markt besteht. Diese Betriebe sind ein wichtiger Pfeiler in der Handwerkslandschaft.“ Das Unternehmen befasse sich in zweiter Generation, seit mehr als drei Jahrzehnten, um mechanische und elektronische Objektsicherung.

Der Betrieb wurde 1986 von Dieter Feuerstein zunächst als Stickerei in der Eisenacher Goldschmiedenstraße 1 gegründet. Im Jahr 2001 wurde Sohn Sebastian jüngster Metallbaumeister Thüringens. Seit nunmehr 21 Jahren befindet sich die Firma in der Mühlhäuser Straße 50. Unterstützt wird Sebastian Feuerstein von seiner Ehefrau Franziska. Die studierte Betriebswirtin kam im Jahr 2008 ins Unternehmen.