Landestheater Eisenach macht Sommerpause

Eisenach. Das Landestheater Eisenach ist in der Sommerpause. Die Theaterkasse bleibt daher geschlossen. Es können aber trotzdem Tickets für die kommende Spielzeit erworben werden.

Das Landestheater Eisenach legt eine Sommerpause bis zum 31. August ein. Auch die Theaterkasse bleibt geschlossen. Karten können inzwischen im Webshop oder an der Touristinformation am Markt in Eisenach erworben werden. Tickets, die online mit Versandoption gekauft wurden, werden erst im September versandt.

Beginn der neuen Spielzeit ist am 8. September mit „Bromance“ vom Jungen Schauspiel. Und am 16. September ist das große Theaterfest. Die ersten Premieren der neuen Saison sind im Jungen Schauspiel am 5. Oktober und im Ballett am 21. Oktober.

Die kleinen Zuschauer können sich auf die „Ameise auf Weltreise“ von Franziska Werner freuen. Das ist ein Auftragswerk und eine Uraufführung, die mit Bundesmitteln gefördert wird. Zum Inhalt: Die Feuerameise ist mit einem Brief des Braunbären zum Eisbären an den Nordpol unterwegs. Unterstützt wird sie von zwei Pandas, die sich nur ungern bewegen, aber in diesem Fall unbedingt helfen wollen.

Das Ballett startet mit der Uraufführung „Paris, Paris“ von Julia Grundwald. Getanzt wird zu Filmmusiken, Pop-Songs und Evergreens. Es geht in den Nachtclub Moulin Rouge – Ursprungsort für den berühmten Can-Can.