Landestheater reagiert auf Corona-Gefahr

Das Landestheater reagiert auf die Ausbreitung des Coronavirus und bietet an, dass Karten für die Vorstellungen bis 30. April kostenlos zurückgegeben werden können. Gerichtet ist das Angebot an Besucher, die sich nicht wohl fühlen, die akut erkältet sind, einer Risikogruppe angehören, aus Risikoregionen kommen oder mit am Coronavirus erkrankten Menschen Kontakt hatten. Die Karten können telefonisch oder per Mail umgetauscht oder zurückgegeben werden. Die sonst anfallende Stornogebühr von drei Euro entfällt. Die Benachrichtigung der Theaterkasse muss bis spätestens einen Tag vor der jeweiligen Vorstellung um 15 Uhr vorliegen, Kontakt per Telefon: 03691 / 25 62 19 und per Mail: kasse@landestheater-eisenach.de.