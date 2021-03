Landesverwaltungsamt stellt Ampel wieder auf Grün

Kläranlage des Trink- und Abwasser-Verbandes Eisenach-Erbstromtal in Creuzburg

Die Verbandsräte des Trink- und Abwasser-Verbands Eisenach-Erbstromtal (TAV-EE) besitzen bereits einige Übung in der Rücknahme und Neufassung von Beschlussvorlagen. In der Sitzung Anfang Dezember machten redaktionelle Fehler Neubeschlüsse der Haushaltssatzung und des Wirtschaftsplans für 2021 sowie der Finanzpläne beider Betriebszweige bis 2024 erforderlich. Nun waren für den dritten Anlauf dieser Beschlüsse eine Reihe von Änderungen von Summen nötig. Zwei Investitionen sollen in 2022 geschoben werden.