Landrat froh über einheitliche Verordnung

Wartburgregion. Landräte und Oberbürgermeister haben sich mit der Landesregierung geeinigt, dass nicht die einzelnen Kommunen über Lockerungen im Zuge der Corona-Pandemie entscheiden, sondern die Zuständigkeit weiter beim Land liegt. „Ich bin sehr froh darüber, sonst hätten wir einen noch größeren Flickenteppich gehabt“, sagte Landrat Reinhard Krebs (CDU) am Montag auf Anfrage. Die neue Verordnung werde am Dienstag im Kabinett beschlossen und dann veröffentlicht. Nach jetzigem Erkenntnisstand sei sie so detailliert, dass für den Wartburgkreis und die Stadt Eisenach keine eigene Allgemeinverfügung erlassen werden muss, wie es noch zu Anfang der Krise notwendig gewesen ist. bs

