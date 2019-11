Der Kreistag des Wartburgkreises tagt im Sitzungssaal des Landratsamtes in Bad Salzungen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landrat legt den Etatentwurf vor

Die Einbringung des Haushaltsentwurfes für den Wartburgkreis für das kommende Jahr ist einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte zur Sitzung des Kreistages am Mittwoch, 13. November, ab 16 Uhr, im Sitzungssaal des Landratsamtes in Bad Salzungen. Landrat Reinhard Krebs (CDU) hatte bereits im Vorfeld ein Eckpunktepapier dazu vorgelegt. Danach soll die Kreisumlage, welche Städte und Gemeinden an die Kreisverwaltung überweisen müssen, stabil bei 38,75 Prozent bleiben.

Investitionsschwerpunkte sind Digitalisierung, Schulsanierung und -neubau sowie die Kreisstraßen. Ziel ist es, dazu eine freie finanzielle Spitze von 2,2 Millionen Euro zu erwirtschaften.

Weitere Themen der Sitzung werden die Übernahme der Anteile der Stadt Eisenach an der ABS-Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland und die Besetzung mehrerer Ausschüsse sein. Zudem sollen die ersten beiden Zweckvereinbarungen zur Zusammenarbeit mit der Stadt Eisenach beschlossen werden: im Bereich Umweltrecht und zur Übertragung von Aufgaben im Bereich Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht und Fahrerlaubniswesen. Für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Bad Salzungen und die ABS geht es um die Entsendung von Aufsichtsratmitgliedern durch den Kreistag. Mitteilungen des Landrates und Anfragen beschließen die Sitzung.

Mittwoch, 13. November, 16 Uhr, Landratsamt Bad Salzungen