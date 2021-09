Landrat ruft auf, sich impfen zu lassen

Wartburgkreis. Die Kreisverwaltung strebt nach Mietvertragskündigung im Hotel lückenlosen Weiterbetrieb eines Impfzentrums in Bad Salzungen an.

Der Mietvertrag des Impfzentrums Bad Salzungen im Pavillon des Hotels Solewerk in Bad Salzungen zum 30. September einvernehmlich gekündigt, teilt die Kreisverwaltung mit. Der kreis hatte zuletzt die Reinigungskosten übernommen, um das Impfzentrum dort halten zu können.

Derzeit gebe es Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung und mit der Stadt Bad Salzungen. Gemeinsames Ziel aller Akteure sei der lückenlose Weiterbetrieb eines Impfzentrums in Bad Salzungen. Am Standort der Impfstelle in Eisenach am St.-Georg-Klinikum bleibt alles unverändert.

Landrat Reinhard Krebs (CDU) ruft die Bevölkerung dazu auf, Impfangebote wahrzunehmen. Nach den Zahlen des Gesundheitsministeriums sind derzeit rund 51,88 Prozent der Einwohner des Kreises einmal geimpft, vollen Impfschutz erworben haben 50,28 Prozent. „Damit liegt der Wartburgkreis leider unter dem Durchschnitt des Landes, was mich veranlasst einmal mehr alle, die bislang ungeimpft sind und denen eine Impfung weder aus medizinischen noch Altersgründen unmöglich ist auf, sich impfen zu lassen“, so Krebs. Dies helfe, die Pandemie hinter uns zu lassen. Er appelliert damit auch Verantwortung für Menschen zu übernehmen, die sich nicht impfen lassen können.