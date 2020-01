Wartburgkreis. Der Wartburgkreis will junge Talente aus Sport, Kunst, in Sprachen oder Naturwissenschaften ehren. Bewerbungen sind jetzt möglich.

Landratsamt Wartburgkreis sucht junge Talente

Für den „Tag der Talente 2020“ sucht das Landratsamt junge Talente aus dem Wartburgkreis. „Wir freuen uns über jede heranwachsende künstlerische Begabung, jeden hoffnungsvollen Nachwuchsforscher, jede Sportskanone, jedes Sprachtalent und jeden Rechenkünstler“, betont Landrat Reinhard Krebs (CDU).

Der Tag der Talente findet am 12. Juni um 16 Uhr in Bad Salzungen in der Aula des Dr. Sulzberger Gymnasiums statt. Im Rahmen der feierlichen Gala-Veranstaltung werden die Kinder und Jugendlichen, die mit ihren Betreuern oder Übungsleitern eingeladen sind, vorgestellt und erhalten eine gläserne Weltkugel sowie eine Urkunde. Für die Übungsleiter und Förderer gibt es ein großes Dankeschön und Blumen.

Auch in diesem Jahr berichtet ein erfolgreicher Künstler, Sportler oder anderer Profi aus der Region im Interview von seinem Weg vom Talent zum Profi. Darüber hinaus geben einige der jungen Nachwuchskünstler Kostproben ihres Könnens und gestalten ein Rahmenprogramm.

Bis zum 6. April müssen herausragende Talente im Landratsamt gemeldet werden. Wichtig ist, dass die vorgeschlagenen Talente unter 18 Jahren sind und bereits überregionale Erfolge erzielt haben. „Ich bin gespannt auf unsere diesjährigen Nachwuchstalente“, so Reinhard Krebs weiter.

Junge Talente sind an das Landratsamt Wartburgkreis, Büro Landrat – Sabine Neubert, Stichwort: „Tag der Talente 2020“, Erzberger Allee 14, 36433 Bad Salzungen zu melden. Dabei bitte angeben: Name, Alter, bisherige Erfolge, die Förderer, Entwicklung und Berichtenswertes über das Talent für die Moderatorin.