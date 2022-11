Peter Rossbach über das alljährliche Weihnachtsmarkt-Bashing

Weihnachtsmarkt-Bashing hat ja eine gewisse Tradition, jeden Advent dasselbe Spiel. Derzeit sind die in Berlin im Fokus und der in Gotha bekommt derzeit keine guten Noten, der Dresdner Baum bekommt sein Fett weg. In Eisenach ist es wie immer der Weihnachtsbaum, der hässlich sein soll. Das passiert jedes Jahr, mal ist er zu klein, mal zu schief, mal „unten rum“ zu üppig, mal oben zu licht.

Ja, er ist kleiner und hat einen leicht versetzten Stammverlauf, das macht ihn aber eher besonders und – eingedenk meiner eigenen Unebenheiten – für mich einzigartig. Gerade mit den Lichtern und Zapfen macht er es heimelig, vor allem wenn das Riesenrad von hinten strahlt.

Bei einer nicht repräsentativen Umfrage zum Baum gab es nur wenig Kritik, selbst weit gereiste Menschen (Samurai, Cowboy und Puszta-Fürst) hatten nix auszusetzen. „Ich mag jede Art der Vegetation“.

Also, lieber Weihnachtsbaum, lass die Spitze nicht hängen. Es gibt viele Menschen, die dich schick finden und gerne Glühwein, Pilzpfanne, Langos oder Schokoapfel in deinem Schatten vertilgen.