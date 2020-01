Einige der Teilnehmer am ersten Opel-Stammtisch Eisenach im Januar 2020 (von links): Reinhard Schäfer, Mike Kallensee, Patrik Kallensee, Eberhard Spee, Bernhard Dietzel, Harald Lieske, Katharina Kroll, Dominik Kuntze, Lutz Maier-Rehm und Wolfram Liedtke.

Vor 30 Jahren war die Zukunft der Autoherstellung in der Stadt völlig ungewiss, bis sich der Konzern für Thüringen entschied.

Leserbrief: Opelaner gründen einen Eisenacher Stammtisch

Viele Menschen in Eisenach verbindet ein persönliches Schicksal mit der Automarke Opel. Einige haben jetzt einen Stammtisch gegründet:

Am 8. Januar dieses Jahres jährte sich zum 30. Mal der erste Kontakt zwischen der Opel AG und dem Automobilwerk Eisenach (AWE). Anfang 1990 besuchte eine Delegation von Opel-Vorstandsmitgliedern das Eisenacher Automobilwerk. Die Folgen sind bekannt, und die Tradition lebt bis heute.

Aus diesem Anlass trafen sich erstmals Interessierte und Freunde der Marke Opel unter dem Dach der Ausstellung Automobile Welt Eisenach, um einen Stammtisch zu gründen. Derartiges gibt es auch zu anderen Marken, die in Eisenach im Autobau ihre Spuren hinterlassen haben. Die Teilnehmer der Gründungsveranstaltung im Museum in der Naumannstraße lassen zukünftig sehr interessante Treffen erwarten. So trafen der ehemalige AWE-Werkdirektor Wolfram Liedtke und der langjährige Betriebsratsvorsitzende von Opel Eisenach, Harald Lieske aufeinander.

Der bekannte frühere Unternehmer Lutz Maier-Rehm als Chef eines der ersten Opel-Autohäuser in der DDR und Kenner der Opel-Geschichte konnte begrüßt werden, und natürlich waren auch aktive und ehemalige Mitarbeiter des Eisenacher Opel-Werkes mit dabei.

Die Interessenlage reicht von der Historie über die technische Seite der Eisenacher Opel-Fahrzeuge bis hin zu Oldtimern oder auch zum aktiven Motorsport.

Initiiert und organisiert wurde dieser erste Stammtisch durch den stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins Automobilbau-Museum Eisenach. Als Gästeführer im Automobilmuseum ist ihm aufgefallen, dass die Gäste wachsendes Interesse an der jüngeren Geschichte des Eisenacher Automobilbaus haben. Zum Abschluss der Gründungsveranstaltung lässt sich dieses Fazit ziehen: Hinter den über 3,5 Millionen Opel aus Eisenach – von Vectra A bis zum aktuellen Grandland X – stecken Menschen und ihre Geschichten. Die Idee zu einem weiteren Marken-Stammtisch in Eisenach war ein voller Erfolg. Die Geschichte und Geschichten über die letzten 30 Jahre rund um Opel in Eisenach faszinieren schon heute.

Von Reinhard Schäfer

aus Eisenach

Das nächste Treffen ist im März geplant. Kontakt unter E-Mail an die Adresse ame@eisenachonline.de