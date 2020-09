Eisenach. Unter dem Titel „An der Biegung des Flusses“ eröffnet am 26. September eine Ausstellung in der Eisenacher Predigerkirche.

Lesung in neuer Eisenacher Ausstellung

Zu einer Lesung in der Eisenacher Predigerkirche anlässlich der Finissage der Ausstellung „An der Biegung des Flusses“ laden der Kunstverein Eisenach und die Autorin Sandra Blume am Samstag, 26. September, 18 Uhr,ein. Sandra Blumes Texte und Fotografien entstanden in der Wartburgregion, zwischen Marksuhl, Bad Salzungen und Mosbach, wo die Autorin lebt und arbeitet. Es werden Texte aus der Ausstellung und unveröffentlichte Arbeiten zu hören sein. Der Zugang ist auf 25 Personen beschränkt. Eine Mund-Nase-Bedeckung ist bis zum Einnehmen des Sitzplatzes zu tragen. Anmeldungen unter Telefon: 0179/8 69 91 01. Der Eintritt ist frei.