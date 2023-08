Letztes Open-Air im Aquaplex Eisenach

Eisenach. Party startet am Samstagabend im Eisenacher Freibad.

Am Samstag, dem 2. September, öffnen sich um 19.30 Uhr die Tore des Aquaplex-Freibades in Eisenach für eine Open-Air-Party unter dem Motto „Summer in the City“, organisiert vom Team um Manuel Tippach von Spitz-Events. Die Besucher erwartet eine vielfältige Palette musikalischer Genres. „Unsere Open-Air-Reihe ist in der Region bereits eine feste Größe und dieses letzte Event der Saison wird keine Ausnahme sein. Es ist die perfekte Gelegenheit, um gemeinsam mit Freunden und Gleichgesinnten das Ende des Sommers zu feiern und gleichzeitig zu den größten Hits der letzten Jahre abzutanzen“, sagt Manuel Tippach. Tickets sind im Vorverkauf im Dejavù in der Alexanderstraße 28 erhältlich.