Das britische Ensemble „Voces8“ gastiert im Zuge des A-cappella-Festes am Sonntag in Bad Salzungen.

Bad Salzungen. Das A-cappella-Fest in Bad Salzungen hält am Wochenende drei feine Klangerlebnisse parat.

Ein Leuchtfeuer im Kulturherbst des Wartburgkreises mit überregionaler Ausstrahlung ist das 7. A-cappella-Fest, das das Vokalensemble „Viva la musica“ in Bad Salzungen veranstaltet. Vom 22. bis 24. September werden drei Konzerte über die Bühne gehen.

Traditionell eröffnen die Initiatoren von „Viva la musica“ am Freitag, 20 Uhr, in einem Doppelkonzert – diesmal mit dem Berliner Vokalquartett Niniwe vocal art. „Niniwe“ steht für eigene Arrangements, die sich nicht von gängigen Genrebezeichnungen limitieren lassen.

Mit Singeworkshop beginnt der Samstag

Am Samstag öffnet 13 Uhr das Sulzberger-Gymnasium seine Pforten. Dort wird Winnie Brückner, die auch bei Niniwe den Ton angibt, einen Gesangsworkshop leiten. Die Präsentation des Erarbeiteten erfolgt am Abend im Pressenwerk. Nach der Eröffnung durch den Workshop-Chor teilen sich Paul Brenning (Berlin) und Quintense (Leipzig) die Bühne. Mit letzteren sind fünf überzeugende Newcomer im Genre des Pop-a-cappella am Start, die durch mitreißend groovigen Sound beeindrucken.

Paul Brenning (von Acoustic Instinct) kommt als Solo-Künstler und Mundakrobat. Es verbinden sich also die Kunst des Beatboxing mit A-cappella, Slapstick & Comedy, Schauspiel & Improvisation.

Der Abschluss am Sonntag, 17 Uhr, in der Stadtkirche wird sein fulminanter Höhepunkt. Mit „Voces8“ wird sich das momentan erfolgreichste Vocal-Ensemble der britischen Insel präsentieren. Seit seiner Gründung 2005 ist es an vielen Veranstaltungsorten aufgetreten, von Paris bis Singapur.

Tickets sind im Vorverkauf bei der Tourist-Info Bad Salzungen und über Eventim erhältlich.