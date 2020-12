Lichter erhellen die Vorweihnachtszeit im Wartburgkreis

n der Blumenstraße in Scherbda hat Familie Schlechtweg ihr Grundstück mit reichlich Licht weihnachtlich in Szene gesetzt.

Wartburgregion. Viele Menschen im Wartburgkreis setzen ihre Häuser und Grundstücke leuchtend in Szene, einige davon in größerem Stil.

Es ist in vielen Dörfern und Städten mehr Licht an Häusern und Grundstücken als früher in der Vorweihnachtszeit. Das jedenfalls ist der Eindruck vieler Menschen aus ihren Gemeinden. Wer eine Tour zwischen Falken und Eckardtshausen, zwischen Untersuhl und Eisenach unternimmt und dabei den weihnachtlichen Lichterschmuck ins Auge fasst, wird diese Auffassung teilen.