Likör als Wurfgeschoss

Peter Rossbach über Ironie und das Stadtbild.

Wenn Ironie von Jedem verstanden werden würde, würde ich heute in etwa Folgendes schreiben: „Was ist nur aus den Burschenschaften geworden? Früher als das noch echte Kerle waren, da flogen volle Bierhumpen auf die Schaufensterscheiben von politischen Gegnern. Heute dienen Flaschen mit Pfefferminzlikör (Igitt) als Wurfgeschoss. Armes Deutschland“.

Da aber Ironie nicht von Jedem verstanden wird, weise ich natürlich daraufhin, dass es keine Beleg dafür gibt, dass die Sachbeschädigungen vom Wochenende auch auf das Konto von Burschenschaftern gehen. Wer das im Netz kursierende Video von Männern in Burschenschaftstracht, die die großen Wahlplakate auf dem Karlsplatz niedermachen, gesehen hat, könnte auf den Gedanken kommen. Aber auch das ist kein Beweis, schließlich könnte ja der linke schwarze Block seine schwarzen Pullis ausgezogen haben und mal in was Bequemes geschlüpft sein.

Dass der Polizei dann nur vier Eisenacher als Tatverdächtige ins Netz gegangen sind, lässt darauf schließen, dass diese nicht clever genug waren, schnell genug Fersengeld zu geben. Und übrigens: Auch wenn die Burschenschaftler an den Sachbeschädigungen nicht beteiligt sind, der Anblick von trunkenen, sich auf offener Straße übergebenden jungen Männern tut dem Stadtbild auch so nicht gut.